Icon

سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن Icon ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور Icon 2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء Icon غدًا أول قمر عملاق في 2026 Icon الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة Icon السديس: احذروا مدعي علم الغيب Icon الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا Icon هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب Icon لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بإطلالته المميّزة على أكبر روافد وادي حنيفة

منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠١ مساءً
منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلق أمس برنامج منزال الذي يحتفي بالإرث الحيوي للبيئة الطبيعية في الدرعية التاريخية، في أجواءٍ يمتزج فيها التاريخ مع الطبيعة وتطل على وادي صفار أكبر روافد وادي حنيفة، ليقدم ضمن برامج موسم الدرعية 25/26، تجربة مستوحاة من جمال الحياة التقليدية وروح الضيافة السعودية العريقة.

ويستعرض البرنامج – الذي يستقبل زواره يوميًا من الساعة الخامسة مساءً – تقاليد الحياة في الدرعية وقيمها الأصيلة، إذ يوفر للزوار تجربة متكاملة تشمل: سرد القصص التراثية الملهمة، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية، والشعر، والمأكولات الشعبية، إلى جانب عدد من الأنشطة كالفروسية، والصقارة، ورمي السهام، والفلك، إضافةً إلى مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية.

قد يهمّك أيضاً
“منزال” تجربة فريدة تمزج بين الثقافة والطبيعة في موسم الدرعية

“منزال” تجربة فريدة تمزج بين الثقافة والطبيعة في موسم الدرعية

منزال أحد برامج موسم الدرعية يعود بتخييم فاخر وتجارب مميزة

منزال أحد برامج موسم الدرعية يعود بتخييم فاخر وتجارب مميزة

4 مناطق رئيسية

ويضم البرنامج أربع مناطق رئيسة تبرز المكانة التاريخية والحضارية للدرعية كمهد للثقافة السعودية، إذ يحتوي البرنامج على تجارب متنوعة، منها: تجربة “العلوم”؛ لتعلم صناعة الجلود والسجاد والأخشاب، إلى جانب تجربة “سلوم” التي تعزز الوعي بالقهوة السعودية، ونباتات الصحراء، وإشعال الحطب، وحلب الإبل، وصناعة الخيام.

كما يقدم البرنامج تجربة “فارس البادية” التي تمنح الزوار فرصة ركوب الخيل، والرماية، بالإضافة إلى تجربة “الصقارة” التي يتعلم الزائر من خلالها فنون الصيد بالصقر العربي، وتجربة “المشرف” التي تشكل فرصة لتأمل النجوم في سماء الدرعية الصافية، مما يضفي أجواء مميزة وهادئة في أحضان البيئة المحيطة.

ويعد وادي صفار معلمًا جيولوجيًا وتاريخيًا مهمًا، إذ يتميّز بتشكيلاته الصخرية الخصبة، وأراضيه الزراعية التي كانت على مر العصور مصدر خير وملاذًا للسكان، وداعمًا للزراعة والمساكن على ضفاف وادي حنيفة الذي كان وجهة للتنزّه والاستجمام، خاصة في فصل الشتاء. كما يحمل المكان أهمية استراتيجية لموقعه البارز جنوب غرب الدرعية، حيث مثّل منطقة الدفاع الرئيسة في عهد الدولة السعودية الأولى، وشاهدًا على تاريخ لا يزال حاضرًا في الوجدان.

الجدير بالذكر أن موسم الدرعية 25/26 يشكل نقطة التقاء عالمية لمحبي التاريخ، إذ يتيح لهم السفر عبر الأزمنة؛ لمشاهدة الأماكن التراثية العريقة التي كانت مركزًا للثقل السياسي والثقافي للمنطقة على مر العصور، من خلال تجارب متنوعة وعروض فريدة بمعايير عالمية وتصاميم مبتكرة، تعكس قيم ورؤية الدرعية التاريخية، وتمزج بين العراقة النجدية، والتطور الذي تشهده المملكة على جميع المستويات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد