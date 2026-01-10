منصة إكس تواجه خطر الإغلاق بسبب صور إباحية وماسك يعلق

قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لنقلها إلى قطاع غزة شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
زعم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن منتقدي موقع إكس “يريدون أي ذريعة للرقابة”، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه موقعه الإلكتروني خطر الإغلاق بسبب صور إباحية مزيفة وصور إساءة معاملة الأطفال.
وبدا الملياردير متحديا الليلة الماضية على الرغم من الاحتجاجات على تقارير تفيد بأن روبوت الدردشة الذكي “غروك”، التابع لشركة “إكس”، كان يقوم بعمل صور جنسية لأشخاص، من بينهم أطفال، بناء على طلب المستخدمين، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.
ولفت إلى أن مزاعم بأن برامج الذكاء الاصطناعي الأخرى أنشأت صورا غير جنسية لنساء يرتدين البكيني ونشر على موقع إكس، قال :”إنهم يريدون أي ذريعة لفرض الرقابة”.
وتركزت الانتقادات الموجهة إلى موقع إكس على إنتاج روبوت الدردشة الذكي “غروك” لصور إساءة معاملة الأطفال والتلاعب بصور النساء والفتيات الحقيقيات لإزالة ملابسهن.
وأوضحت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال إنها ستدعم هيئة تنظيم الاتصالات(أوفكوم) إذا قررت حظر موقع إكس بشكل فعال في حال فشله في الامتثال لقوانين البلاد، قائلة:”إن التلاعب الجنسي بصور النساء والأطفال أمر حقير وكريه”.
وتواجه الشركة ضغوطاً قانونية غير مسبوقة، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي في الحادثة.
ووصف مسؤولون أوروبيون الصور الناتجة بأنها “غير قانونية، ومروعة، ومقززة”، مؤكدين أن المنصات التقنية يجب أن تتحمل مسؤولية المحتوى الذي تولده أدواتها.
وفي ذات السياق، انضمت الهند وفرنسا إلى قائمة الدول المنددة، مع وعود بإجراء تحقيقات محلية لحماية القاصرين من الاستغلال الرقمي وفقا لموقع أكسيوس.
وفي محاولة لضبط المنصة، أعلن نظام “غروك” أن ميزات توليد الصور وتعديلها باتت محصورة فقط بـ المشتركين في الباقات المدفوعة.
ومع ذلك، كشفت تقارير تقنية من موقع “The Verge” عن وجود ثغرات لا تزال تسمح للمستخدمين بتوليد محتوى خادش عبر “زر التعديل” في نسخة المتصفح وتطبيق (X)، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه القيود.