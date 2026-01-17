نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
كشف نائب رئيس هيئة العناية بالحرمين د. محمد الصقر، أن هناك خدمات جديدة ستطلق في شهر رمضان المقبل.
وتابع خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن من ضمن هذه الخدمات الخريطة التفاعلية، والشاشات التفاعلية التي تساعد ضيوف الرحمن على التفاعل معها وإجابتهم.
وأشار الصقر إلى إمكانية طلب الخدمات أونلاين تيسيرًا على ضيوف الرحمن، كما سيوجد خدمة البلاغات المباشرة لضيوف الرحمن، والإرشاد المكاني لـ نسك، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الإنترنت المجانية في الحرم ومناطق الاعتكاف والتي ستطلق خلال العشر الأوائل من شهر رمضان.
