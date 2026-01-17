منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل

كشف نائب رئيس هيئة العناية بالحرمين د. محمد الصقر، أن هناك خدمات جديدة ستطلق في شهر رمضان المقبل.

خريطة تفاعلية

وتابع خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن من ضمن هذه الخدمات الخريطة التفاعلية، والشاشات التفاعلية التي تساعد ضيوف الرحمن على التفاعل معها وإجابتهم.

وأشار الصقر إلى إمكانية طلب الخدمات أونلاين تيسيرًا على ضيوف الرحمن، كما سيوجد خدمة البلاغات المباشرة لضيوف الرحمن، والإرشاد المكاني لـ نسك، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الإنترنت المجانية في الحرم ومناطق الاعتكاف والتي ستطلق خلال العشر الأوائل من شهر رمضان.