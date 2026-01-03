من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في سكاكا

المنافذ الجمركية تسجل 969 حالة ضبط خلال أسبوع المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها حي حراء الثقافي.. وجهة حضارية تستحضر ذاكرة الوحي في مكة المكرمة الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن البحرين: نتابع مستجدات الأوضاع في اليمن وندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري
يعيش زوار منطقة الجوف فرصة لاستكشاف المعالم التاريخية والشواهد العمرانية المتنوعة، فما بين القصور الطينية تبرز تجارب متنوعة منها الأكلات الشعبية، والقهوة السعودية، وخبز المقشوش الذي يحضّر من عجين الدقيق ويمتاز برقته وطعمه المميز.
ويتوسط قصر العيشان مدينة سكاكا، إذ كانت فترة بنائه تعود إلى العام 1268هــ، ويمثل مسكنًا يجاوره مسجد وتحيط به بساتين النخيل، وبني من الطين والحجارة وخشب الأثل وسعف النخيل على مساحة تزيد على (1000) متر مربع وترتفع أسواره لأكثر من خمسة أمتار، ويحده من الجانب الشرقي بستان من النخيل والأشجار المتنوعة والمثمرة مثل: الخوخ والرمان والعنب.
ويترك القصر للزوار تجربة ثرية في الأكلات الشعبية المتنوعة التي تبدأ بمائدة الإفطار مع خبز المقشوش الذي يحضر يدويًا والقهوة السعودية، وتمتاز مرافق القصر بالحفاظ على مكوناتها المعمارية مثل: المجلس والفناء الداخلي والغرف الصغيرة المتنوعة التي كانت تُستخدم قديمًا مسكنًا لأهالي القصر، فيما أعيد تأهيلها واستثمارها لتكون متاحة للزيارة على مدى اليوم، وأعيد تطوير بعض أجزاء القصر عام 1439 هــ بالمحافظة على أساسات البناء والمواد المستخدمة فيه.
ويشهد القصر زيارات مستمرة من السائحين الدوليين والأهالي من المواطنين والمقيمين الذين يجدون في زيارته فرصةً لاستكشاف معالم القصر وتجربة الأكلات الشعبية والقهوة السعودية؛ بهدف التعرف على المكونات التاريخية في منطقة الجوف والاستمتاع بالمعالم الطبيعية فيها وبساتين النخيل.