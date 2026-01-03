Icon

يحضّر من عجين الدقيق ويمتاز برقته وطعمه المميز

من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في سكاكا

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٠ مساءً
من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في سكاكا
المواطن - واس

يعيش زوار منطقة الجوف فرصة لاستكشاف المعالم التاريخية والشواهد العمرانية المتنوعة، فما بين القصور الطينية تبرز تجارب متنوعة منها الأكلات الشعبية، والقهوة السعودية، وخبز المقشوش الذي يحضّر من عجين الدقيق ويمتاز برقته وطعمه المميز.

ويتوسط قصر العيشان مدينة سكاكا، إذ كانت فترة بنائه تعود إلى العام 1268هــ، ويمثل مسكنًا يجاوره مسجد وتحيط به بساتين النخيل، وبني من الطين والحجارة وخشب الأثل وسعف النخيل على مساحة تزيد على (1000) متر مربع وترتفع أسواره لأكثر من خمسة أمتار، ويحده من الجانب الشرقي بستان من النخيل والأشجار المتنوعة والمثمرة مثل: الخوخ والرمان والعنب.

ويترك القصر للزوار تجربة ثرية في الأكلات الشعبية المتنوعة التي تبدأ بمائدة الإفطار مع خبز المقشوش الذي يحضر يدويًا والقهوة السعودية، وتمتاز مرافق القصر بالحفاظ على مكوناتها المعمارية مثل: المجلس والفناء الداخلي والغرف الصغيرة المتنوعة التي كانت تُستخدم قديمًا مسكنًا لأهالي القصر، فيما أعيد تأهيلها واستثمارها لتكون متاحة للزيارة على مدى اليوم، وأعيد تطوير بعض أجزاء القصر عام 1439 هــ بالمحافظة على أساسات البناء والمواد المستخدمة فيه.
ويشهد القصر زيارات مستمرة من السائحين الدوليين والأهالي من المواطنين والمقيمين الذين يجدون في زيارته فرصةً لاستكشاف معالم القصر وتجربة الأكلات الشعبية والقهوة السعودية؛ بهدف التعرف على المكونات التاريخية في منطقة الجوف والاستمتاع بالمعالم الطبيعية فيها وبساتين النخيل.

