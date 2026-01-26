Icon

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض Icon سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق Icon 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم Icon موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي Icon التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل Icon الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود Icon النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن Icon تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال Icon حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط Icon إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ستصل نتائج الاختبار للمتقدمين اليوم الاثنين من خلال رسالة نصية

من يستهدف وماذا يقيس؟.. دليلك لنتائج اختبار القدرات العامة وموعد ظهورها

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٢ مساءً
من يستهدف وماذا يقيس؟.. دليلك لنتائج اختبار القدرات العامة وموعد ظهورها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة (الورقي)، حيث ستصل نتائج الاختبار للمتقدمين اليوم الاثنين 26 يناير 2026، من خلال رسالة نصية SMS تُرسل إلى رقم الجوال المسجل في نظام التسجيل.

نتائج اختبار القدرات العامة

وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر منصة إكس، أن النتائج ستكون متاحة كذلك عبر نظام التسجيل في الاختبارات ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، ما يتيح للمتقدمين الاطلاع عليها إلكترونيًا في أي وقت.

قد يهمّك أيضاً
موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية

موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

واختبار القدرات العامة يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية ويركز على معرفة القابلية للتعلم، بصرف النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين، وذلك من خلال القياس والاستنتاج وقياس القدرة على فهم المقروء وإدراك العلاقات المنطقية وحل المسائل الرياضية المبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

الفئات المستهدفة

من يدرس في الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي، وخريجو المرحلة الثانوية في جميع المسارات، ومن يرغب في مواصلة دراسته في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار. الجهات المستفيدة: الجامعات، والكليات، وكل من يشترط هذا الاختبار.

الجهات المستهدفة:

-الجامعات والكليات.

-كل من يشترط هذا الاختبار.

ويتكون الاختبار الخاص بكل تخصص من أسئلة لفظية وكمية.

وتتناول الأسئلة اللفظية المجالات الآتية:

– فهم نصوص القراءة وتحليلها، من خلال الإجابة عن أسئلة تتصل بمضمون هذه النصوص.
– فهم صيغ النصوص القصيرة الناقصة، واستنباط ماتحتاج إليه من تتمات لتكّون جمًلا مفيدة.
– إدراك الخطأ السياقي في الجمل والنصوص القصيرة.
– إدراك العلاقة بين زوج من الكلمات في مطلع السؤال، ثم تقاس عليها نظائر تماثلها معطاة في الاختيارات (علاقات متناظرة).

وتتناول الأسئلة الكمية أســئلة رياضية أساسـية بسـيطة تركز على القياس والاسـتنتاج وحـل المسـائل. وتتنـاول المجالات الآتية:

-الحساب.
-الهندسـة.
-تفسير البيانات.
-الجبر (للتخصص العلمي).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد