من يستهدف وماذا يقيس؟.. دليلك لنتائج اختبار القدرات العامة وموعد ظهورها

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة (الورقي)، حيث ستصل نتائج الاختبار للمتقدمين اليوم الاثنين 26 يناير 2026، من خلال رسالة نصية SMS تُرسل إلى رقم الجوال المسجل في نظام التسجيل.

نتائج اختبار القدرات العامة

وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر منصة إكس، أن النتائج ستكون متاحة كذلك عبر نظام التسجيل في الاختبارات ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، ما يتيح للمتقدمين الاطلاع عليها إلكترونيًا في أي وقت.

واختبار القدرات العامة يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية ويركز على معرفة القابلية للتعلم، بصرف النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين، وذلك من خلال القياس والاستنتاج وقياس القدرة على فهم المقروء وإدراك العلاقات المنطقية وحل المسائل الرياضية المبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

الفئات المستهدفة

من يدرس في الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي، وخريجو المرحلة الثانوية في جميع المسارات، ومن يرغب في مواصلة دراسته في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار. الجهات المستفيدة: الجامعات، والكليات، وكل من يشترط هذا الاختبار.

الجهات المستهدفة:

-الجامعات والكليات.

-كل من يشترط هذا الاختبار.

ويتكون الاختبار الخاص بكل تخصص من أسئلة لفظية وكمية.

وتتناول الأسئلة اللفظية المجالات الآتية:

– فهم نصوص القراءة وتحليلها، من خلال الإجابة عن أسئلة تتصل بمضمون هذه النصوص.

– فهم صيغ النصوص القصيرة الناقصة، واستنباط ماتحتاج إليه من تتمات لتكّون جمًلا مفيدة.

– إدراك الخطأ السياقي في الجمل والنصوص القصيرة.

– إدراك العلاقة بين زوج من الكلمات في مطلع السؤال، ثم تقاس عليها نظائر تماثلها معطاة في الاختيارات (علاقات متناظرة).

وتتناول الأسئلة الكمية أســئلة رياضية أساسـية بسـيطة تركز على القياس والاسـتنتاج وحـل المسـائل. وتتنـاول المجالات الآتية:

-الحساب.

-الهندسـة.

-تفسير البيانات.

-الجبر (للتخصص العلمي).