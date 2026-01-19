Icon

موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من موجة باردة على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف يوم غدٍ الثلاثاء.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر محافظات المنطقة بموجة باردة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة من (0 م) إلى (-3 م تحت الصفر)، بالإضافة إلى تكون الصقيع.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 1 حتى الساعة الـ 8 من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

