موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من موجة باردة على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف يوم غدٍ الثلاثاء.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر محافظات المنطقة بموجة باردة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة من (0 م) إلى (-3 م تحت الصفر)، بالإضافة إلى تكون الصقيع.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 1 حتى الساعة الـ 8 من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.