موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على مدينة عرعر ومحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من (0 م) إلى (3 م) تحت الصفر وتكوّن الصقيع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ(2) صباحًا من اليوم الأحد، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ(8) صباحًا من نفس اليوم.