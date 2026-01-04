Icon

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية Icon الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن Icon ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية Icon ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى Icon الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات  Icon أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة Icon وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان Icon ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على مدينة عرعر ومحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من (0 م) إلى (3 م) تحت الصفر وتكوّن الصقيع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ(2) صباحًا من اليوم الأحد، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ(8) صباحًا من نفس اليوم.

قد يهمّك أيضاً
أمينة العنزي.. صقّارة سعودية توثق تجربتها في تربية وتدريب الصقور

أمينة العنزي.. صقّارة سعودية توثق تجربتها في تربية وتدريب الصقور

البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية

البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمينة العنزي.. صقّارة سعودية توثق تجربتها في تربية وتدريب الصقور
السعودية اليوم

أمينة العنزي.. صقّارة سعودية توثق تجربتها في...

السعودية اليوم