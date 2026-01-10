خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية
شهدت ولاية فيكتوريا الأسترالية موجة حرائق واسعة بلغت (36) حريقًا، وشملت (18) منطقةً في أنحاء متفرقة من الولاية، أبرزها في منطقة لونغوود (Longwood) شمال شرق الولاية، ومنطقة والوا (Walwa) قرب الحدود مع نيو ساوث ويلز، والتهمت النيران مساحات واسعة من الغابات، بلغت ما يقارب (300,000) هكتار، ودمَّرت أكثر من (115) منزلًا، وألحقت أضرارًا بالغةً في الغطاء النباتي.
وأعلنت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية جاسينتا ألين، اليوم، حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد الحرائق، وذلك في إطار تمكين السلطات وخدمات فرق الإطفاء والطوارئ من الاستجابة السريعة والفعَّالة لحماية الأرواح والممتلكات في المناطق المتضررة.
من جانبِه، أوضح رئيس هيئة الإطفاء الريفي في ولاية فيكتوريا جيسون هيفيرنان، أن الظروف المناخية القاسية أسهمت في انتشار الحرائق، في ظل رياح بلغت سرعتها بين (83) و(89) كيلومترًا في الساعة في بيئة عشبية مفتوحة، إضافة إلى الجفاف الشديد الذي تعرض له الغطاء النباتي خلال الأيام السابقة.