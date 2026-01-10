موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا

شهدت ولاية فيكتوريا الأسترالية موجة حرائق واسعة بلغت (36) حريقًا، وشملت (18) منطقةً في أنحاء متفرقة من الولاية، أبرزها في منطقة لونغوود (Longwood) شمال شرق الولاية، ومنطقة والوا (Walwa) قرب الحدود مع نيو ساوث ويلز، والتهمت النيران مساحات واسعة من الغابات، بلغت ما يقارب (300,000) هكتار، ودمَّرت أكثر من (115) منزلًا، وألحقت أضرارًا بالغةً في الغطاء النباتي.

موجة حرائق غابات في أستراليا

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية جاسينتا ألين، اليوم، حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد الحرائق، وذلك في إطار تمكين السلطات وخدمات فرق الإطفاء والطوارئ من الاستجابة السريعة والفعَّالة لحماية الأرواح والممتلكات في المناطق المتضررة.

من جانبِه، أوضح رئيس هيئة الإطفاء الريفي في ولاية فيكتوريا جيسون هيفيرنان، أن الظروف المناخية القاسية أسهمت في انتشار الحرائق، في ظل رياح بلغت سرعتها بين (83) و(89) كيلومترًا في الساعة في بيئة عشبية مفتوحة، إضافة إلى الجفاف الشديد الذي تعرض له الغطاء النباتي خلال الأيام السابقة.