موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر
المواطن - واس

تشهد كوريا موجة برد قارس نتيجة تدفق كتلة هوائية باردة من الشمال، وسط توقعات باستمرارها طوال الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وسجلت درجات الحرارة صباح اليوم 11.8 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة سيئول، و12.8 تحت الصفر في إنتشون، ودرجتين تحت الصفر في بوسان، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى صباح غدٍ إلى ما بين 4 و17 درجة مئوية تحت الصفر.

ويُتوقع تساقط خفيف للثلوج على السواحل الشرقية، مع فرص لثلوج متفرقة ليلًا على مناطق جنوب تشونغتشيونغ وجنوب وغرب البلاد، إضافة إلى جزيرة جيجو، فيما يُنتظر تساقط كثيف للثلوج يومي الأربعاء والخميس على السواحل الجنوبية الغربية وعددٍ من الجزر.

