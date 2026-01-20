رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وضباب بعدة مناطق فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي استقرار أسعار النفط 4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي
تشهد كوريا موجة برد قارس نتيجة تدفق كتلة هوائية باردة من الشمال، وسط توقعات باستمرارها طوال الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الكورية.
وسجلت درجات الحرارة صباح اليوم 11.8 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة سيئول، و12.8 تحت الصفر في إنتشون، ودرجتين تحت الصفر في بوسان، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى صباح غدٍ إلى ما بين 4 و17 درجة مئوية تحت الصفر.
ويُتوقع تساقط خفيف للثلوج على السواحل الشرقية، مع فرص لثلوج متفرقة ليلًا على مناطق جنوب تشونغتشيونغ وجنوب وغرب البلاد، إضافة إلى جزيرة جيجو، فيما يُنتظر تساقط كثيف للثلوج يومي الأربعاء والخميس على السواحل الجنوبية الغربية وعددٍ من الجزر.