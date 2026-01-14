موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة ضباب على مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل بمنطقة الجوف.

‏‎وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر سكاكا و3 محافظات في المنطقة بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم بسبب الضباب.

‏‎

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الـ 09:00 من صباح يوم غد الخميس.