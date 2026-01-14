Icon

موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ مساءً
موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة ضباب على مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل بمنطقة الجوف.
‏‎وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر سكاكا و3 محافظات في المنطقة بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم بسبب الضباب.
‏‎

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الـ 09:00 من صباح يوم غد الخميس.

