موسوعة غينيس تسجل شعار موسم جدة كأثقل درع مصنوع من الذهب

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٦ مساءً
موسوعة غينيس تسجل شعار موسم جدة كأثقل درع مصنوع من الذهب
المواطن - واس

سجلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية شعار موسم جدة، المعروض حاليًا ضمن فعاليات معرض الذهب جدة المقام خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري في سوبر دوم جدة، كأثقل درع لشعار مصنوع من الذهب في العالم، بوزن بلغ 8.769 كيلوجرامات.

ويعزز هذا التسجيل حضور موسم جدة على الساحة الدولية من خلال جودة التجارب، وتبني الابتكار، وتقديم فعاليات نوعية تبرز التقاء الفن بالاقتصاد، والهوية بالتصميم، وسط إقبال واسع من الزوار والمهتمين بصناعة الذهب وتصاميمه، حيث يولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، اهتمامًا بالغًا بترسيخ مكانة موسم جدة على الساحة العالمية من خلال جودة التجارب وتبني الابتكار وتقديم الفعاليات النوعية.

ويأتي معرض الذهب جدة بمشاركة أكثر من 130 عارضًا، إلى جانب أربعة مصانع سعودية؛ ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة والفخامة ومتعة التسوق، ويستعرض أحدث الابتكارات والتصاميم في عالم الذهب، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

