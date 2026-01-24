Icon

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير Icon هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا Icon المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار Icon الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة Icon 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف Icon دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف Icon الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن Icon وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي Icon طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

موعد بيع الروبوتات الشبيهة بالبشر

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٤ مساءً
موعد بيع الروبوتات الشبيهة بالبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الملياردير إيلون ماسك عن خارطة طريق طموحة لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، معلناً عن طرح الروبوتات الشبيهة بالبشر (Humanoid Robots) للبيع للجمهور بحلول نهاية العام المقبل. وأكد ماسك أن “تسلا” ستصل حينها إلى مستويات متقدمة من “الموثوقية والأمان”، مما يتيح لهذه الروبوتات أداء أي مهمة يطلبها المستخدم، فاتحةً بذلك آفاقاً غير مسبوقة للاستخدامين الشخصي والتجاري.

وعلى صعيد قطاع النقل، استعرض ماسك خطط إطلاق خدمة “التاكسي ذاتي القيادة” في عدد من المدن الأمريكية، متوقعاً انتشارها بشكل واسع قبل نهاية العام الجاري. كما أشار إلى قرب الحصول على الموافقات التنظيمية لنظام القيادة الذاتية الخاضعة للإشراف في كل من أوروبا والصين.

قد يهمّك أيضاً
مستشفى الملك فيصل يجري أول زراعة كبد كاملة بالروبوت في العالم

مستشفى الملك فيصل يجري أول زراعة كبد كاملة بالروبوت في العالم

الروبوتات بديلاً للعمال في مصانع سيارات BMW

الروبوتات بديلاً للعمال في مصانع سيارات BMW

ولم تقتصر طموحات ماسك على الأرض، إذ تطرق إلى مشاريع “سبيس إكس” المستقبلية، التي تتضمن إطلاق أقمار صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد الطاقة الشمسية من الفضاء. وأوضح أن الفضاء يوفر مصدراً لا ينضب للطاقة قد يصل لمئات التيراواط سنوياً دون استهلاك مساحات على الأرض، إلا أنه نبه إلى العقبات الاقتصادية في الولايات المتحدة، المتمثلة في الحواجز الجمركية التي ترفع تكلفة نشر الطاقة الشمسية مقارنة بالصين، المنتج الأكبر للألواح الشمسية عالمياً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد