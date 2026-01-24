موعد بيع الروبوتات الشبيهة بالبشر

كشف الملياردير إيلون ماسك عن خارطة طريق طموحة لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، معلناً عن طرح الروبوتات الشبيهة بالبشر (Humanoid Robots) للبيع للجمهور بحلول نهاية العام المقبل. وأكد ماسك أن “تسلا” ستصل حينها إلى مستويات متقدمة من “الموثوقية والأمان”، مما يتيح لهذه الروبوتات أداء أي مهمة يطلبها المستخدم، فاتحةً بذلك آفاقاً غير مسبوقة للاستخدامين الشخصي والتجاري.

وعلى صعيد قطاع النقل، استعرض ماسك خطط إطلاق خدمة “التاكسي ذاتي القيادة” في عدد من المدن الأمريكية، متوقعاً انتشارها بشكل واسع قبل نهاية العام الجاري. كما أشار إلى قرب الحصول على الموافقات التنظيمية لنظام القيادة الذاتية الخاضعة للإشراف في كل من أوروبا والصين.

ولم تقتصر طموحات ماسك على الأرض، إذ تطرق إلى مشاريع “سبيس إكس” المستقبلية، التي تتضمن إطلاق أقمار صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد الطاقة الشمسية من الفضاء. وأوضح أن الفضاء يوفر مصدراً لا ينضب للطاقة قد يصل لمئات التيراواط سنوياً دون استهلاك مساحات على الأرض، إلا أنه نبه إلى العقبات الاقتصادية في الولايات المتحدة، المتمثلة في الحواجز الجمركية التي ترفع تكلفة نشر الطاقة الشمسية مقارنة بالصين، المنتج الأكبر للألواح الشمسية عالمياً.