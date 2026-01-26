موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026م، موعداً لبدء سريان قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي، معلنةً بدء العد التنازلي لتطبيق القرار الذي تبقى عليه 296 يوماً.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية الموارد المائية غير المتجددة، حيث سيتم التحول تدريجياً -خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات- نحو زراعة “الأعلاف الموسمية” الأقل استهلاكاً للمياه.

وكشفت الوزارة بلغة الأرقام عن حجم الوفر المائي المتوقع، مشيرة إلى أن الهكتار الواحد من الأعلاف المعمرة يستنزف 32 ألف متر مكعب من المياه سنوياً، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب، مما يجعل التحول ضرورة ملحة لتحقيق الاستدامة الزراعية في المملكة.