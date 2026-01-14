موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تتصدر جملة موعد مباراة مصر والسنغال اليوم محركات البحث، حيث ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين “الفراعنة” و”أسود التيرانجا” على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم بتوقيت السعودية

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة وفي السابعة بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المباراة هي الخطوة قبل الأخيرة للمنتخب الوطني في طريقه نحو استعادة اللقب القاري الغائب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

بخصوص القنوات الناقلة، أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” عن تخصيص قناة beIN Sports Max 1 لنقل اللقاء مباشرة، مع توفير استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة العربية والأفريقية لتحليل مجريات القمة المرتقبة.

أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، في حين سيلعب منتخب السنغال بالطاقم الأخضر بالكامل.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بحذر شديد، حيث يواجه 6 لاعبين خطر الغياب عن نهائي أمم أفريقيا 2025 في حال التأهل، وذلك بسبب تراكم الإنذارات. واللاعبون المهددون هم:

محمد الشناوي (حارس المرمى).

رامي ربيعة وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح (خط الدفاع).

مروان عطية وحمدي فتحي (خط الوسط).

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب في عبور الموقعة دون خسارة أي من هؤلاء الركائز الأساسية، خاصة وأن الإنذارات السابقة جاءت خلال مواجهات قوية أمام بنين وكوت ديفوار في الأدوار الإقصائية.