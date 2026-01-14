Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه "الفليشر" Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الفراعنة وأسود التيرانجا

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

تتصدر جملة موعد مباراة مصر والسنغال اليوم محركات البحث، حيث ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين “الفراعنة” و”أسود التيرانجا” على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم بتوقيت السعودية

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة وفي السابعة بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المباراة هي الخطوة قبل الأخيرة للمنتخب الوطني في طريقه نحو استعادة اللقب القاري الغائب.

بخصوص القنوات الناقلة، أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” عن تخصيص قناة beIN Sports Max 1 لنقل اللقاء مباشرة، مع توفير استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة العربية والأفريقية لتحليل مجريات القمة المرتقبة.

أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، في حين سيلعب منتخب السنغال بالطاقم الأخضر بالكامل.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بحذر شديد، حيث يواجه 6 لاعبين خطر الغياب عن نهائي أمم أفريقيا 2025 في حال التأهل، وذلك بسبب تراكم الإنذارات. واللاعبون المهددون هم:

محمد الشناوي (حارس المرمى).

رامي ربيعة وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح (خط الدفاع).

مروان عطية وحمدي فتحي (خط الوسط).

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب في عبور الموقعة دون خسارة أي من هؤلاء الركائز الأساسية، خاصة وأن الإنذارات السابقة جاءت خلال مواجهات قوية أمام بنين وكوت ديفوار في الأدوار الإقصائية.

