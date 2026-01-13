ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب

حذفت شركة “ميتا” نحو 550 ألف حساب على منصاتها المختلفة، خلال الأيام الأولى من بدء تطبيق الحظر الأسترالي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالميًا وتثير اهتمامًا دوليًا واسعًا.

وأفادت الشركة بأنها عطلت، خلال الفترة ما بين 4 و11 ديسمبر الماضي، أكثر من 544 ألف حساب يُعتقد أن أصحابها دون السن القانونية، من بينها قرابة 330 ألف حساب على “إنستغرام”، و173 ألفًا على “فيسبوك”، و40 ألفًا على منصة “ثريدز”.

عملية متعددة المراحل

وأوضحت “ميتا” في بيان رسمي أن الالتزام بالقانون الجديد سيكون “عملية متعددة المراحل” ستواصل تطويرها، مع اعترافها بوجود تحديات كبيرة تتعلق بآليات التحقق من أعمار المستخدمين عبر الإنترنت، في ظل غياب معيار دولي موحد بهذا الشأن.

ويشمل الحظر الأسترالي 10 منصات كبرى، من بينها “فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”تيك توك”، و”إكس”، و”يوتيوب”، و”ريديت”، و”سناب شات”، والتي بدأت جميعها في تطبيق أنظمة للتحقق من العمر اعتبارًا من 10 ديسمبر الماضي.