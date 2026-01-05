نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
أدت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي ووزيرة النفط اليوم، اليمين الدستورية، رئيسة مؤقتة للبلاد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا قد أعلنت أمس، تكليف رودريغيز بتولي مهام الرئاسة بالوكالة.