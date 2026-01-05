Icon

نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد
المواطن - واس

أدت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي ووزيرة النفط اليوم، اليمين الدستورية، رئيسة مؤقتة للبلاد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا قد أعلنت أمس، تكليف رودريغيز بتولي مهام الرئاسة بالوكالة.

