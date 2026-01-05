نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد

أدت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي ووزيرة النفط اليوم، اليمين الدستورية، رئيسة مؤقتة للبلاد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا قد أعلنت أمس، تكليف رودريغيز بتولي مهام الرئاسة بالوكالة.