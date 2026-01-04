نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير سير اختبارات جامعة تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي.

واطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1447هـ، مؤكدًا أهمية تهيئة البيئة المناسبة التي تعين الطلاب والطالبات على أداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.

كما نوّه سموه بما يحظى به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام كريمين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتسخير جميع الإمكانات لتمكين الطلاب والطالبات من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء الإنسان وتنمية مهاراته وقدراته ليكون عنصرًا فاعلًا في نهضة الوطن ونمائه.

وأعرب رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك ولسمو نائبه على دعمهم ومتابعتهم لكافة برامج وأنشطة الجامعة .