نائب أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن تركي

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
نائب أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن تركي
المواطن - فريق التحرير

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود بن فيصل آل سعود -يرحمه الله-.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

