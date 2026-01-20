Icon

المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB” Icon “تُعِد جيلاً واعياً يتواصل بكفاءة”.. “سفراء الإعلام” استثمار استراتيجي في شباب المملكة Icon انطلاق مناورات تمرين «رماح النصر 2026» في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. منتخب اليابان إلى النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية Icon المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي Icon السعودية تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لـ”الأونروا” من قبل الاحتلال الإسرائيلي Icon اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026 Icon ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات Icon مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا Icon مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد الحرام

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٤ مساءً
نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه عددٌ من أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام.

واطّلع سموه على استعدادات رئاسة الشؤون الدينية لشهرِ رمضان المبارك، والجاهزية المتكاملة على صعيد الخدمات الدينية، والمبادرات الإثرائية المصاحبة لها؛ الهادفة إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الإيمانية في رحاب المسجد الحرام.

قد يهمّك أيضاً
تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة

تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة

نائب أمير مكة المكرمة ووزير الحج والعمرة يكرمان طيران ناس

نائب أمير مكة المكرمة ووزير الحج والعمرة يكرمان طيران ناس

وتشمل الاستعدادات العناية بالتوجيه والإرشاد، وتنظيم الدروس العلمية، وتكثيف برامج إجابة السائلين، وتقديم المحتوى الشرعي الموثوق بلغاتٍ متعددة، إلى جانب رفع الجاهزية التشغيلية وتكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد