نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد الحرام

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه عددٌ من أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام.

واطّلع سموه على استعدادات رئاسة الشؤون الدينية لشهرِ رمضان المبارك، والجاهزية المتكاملة على صعيد الخدمات الدينية، والمبادرات الإثرائية المصاحبة لها؛ الهادفة إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الإيمانية في رحاب المسجد الحرام.

وتشمل الاستعدادات العناية بالتوجيه والإرشاد، وتنظيم الدروس العلمية، وتكثيف برامج إجابة السائلين، وتقديم المحتوى الشرعي الموثوق بلغاتٍ متعددة، إلى جانب رفع الجاهزية التشغيلية وتكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة.