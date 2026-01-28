نائب أمير مكة المكرمة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية

وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS معهد سرب يعلن تمديد فترة القبول والتسجيل لدراسة الدبلوم المملكة تقدّم 39 مليون دولار لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية بجدة والمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة، تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال، وشهد سموّه توقيع أول عقد صناعي لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين “مدن” وشركة “مهد الذهب”، على أن يُوضَع المصنع في المدينة الصناعية الأولى بجدة على مساحة 18 ألف متر مربع، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي.
وشملت المشروعات تطوير شبكات البنية التحتية على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع، وإنشاء 160 مصنعًا جاهزًا جديدًا، وتنفيذ خطوط المياه الناقلة وتوسعة محطة المياه، إضافة إلى مختبر للجودة في التجمع الغذائي، ومشروعات الكهرباء والخدمات المشتركة، بما يعزز استدامة الخدمات، ويدعم النمو المتسارع في القطاعين الصناعي واللوجستي.
وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المستمرة لتهيئة بيئة صناعية متكاملة، وتمكين الصناعات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الصناعي محركًا رئيسًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وتغطي هذه المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات تشمل البنية التحتية، والمنتجات الجاهزة، ومشروعات المياه والكهرباء والخدمات والمرافق، بما يسهم في رفع جاهزية المدن الصناعية وتعزيز تنافسيتها، ودعم التوسع الصناعي والاستثمارات النوعية، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030.