نتائج إيجابية لمسح التعليم العام 2025: تحسن في الانضباط ومشاركة أولياء الأمور

كشفت نتائج مسح التعليم العام لعام 2025م، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، التزام 92% من الطلبة بالدوام المدرسي، مشكلين ما نسبته 97% يعيشون يومهم الدراسي بجدية واستمتاع.

وأبرزت دور الأسرة الكبير بمتابعة أبنائهم اليومية في رحلتهم التعليمية، والتي وصلت إلى مانسبته 88.05%، فيما بلغت نسبة إتمام الطلاب للمرحلتين المتوسطة والابتدائية 99.6%.

وشهد عام 2025، تكريم 760 مدرسة في مستوى التميز من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحسن 10 آلاف مدرسة في نواتج التعلم، و 3 مدارس من كل 5 مدارس تحسّنت في مجال الرياضيات، و 4 مدارس من كل 5 مدارس تحسّنت في مجال العلوم.

وتضاعفت أعداد مدارس التميز بنسبة 18%، فيما تقلصت المدارس في التهيئة إلى 6 مدارس فقط، ووصلت المدارس في مستوى التقدم والتميز إلى أكثر من ١٣ ألف مدرسة أي حوالي ٥٨٪؜ من مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتعكس هذه النتائج الجهود المتكاملة بين الأسرة والمدرسة والطالب، نحو بناء الإنسان وصولًا إلى مجتمع أكثر وعيًا.