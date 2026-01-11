نتائج إيجابية لمسح التعليم العام 2025: تحسن في الانضباط ومشاركة أولياء الأمور

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
كشفت نتائج مسح التعليم العام لعام 2025م، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، التزام 92% من الطلبة بالدوام المدرسي، مشكلين ما نسبته 97% يعيشون يومهم الدراسي بجدية واستمتاع.
وأبرزت دور الأسرة الكبير بمتابعة أبنائهم اليومية في رحلتهم التعليمية، والتي وصلت إلى مانسبته 88.05%، فيما بلغت نسبة إتمام الطلاب للمرحلتين المتوسطة والابتدائية 99.6%.
وشهد عام 2025، تكريم 760 مدرسة في مستوى التميز من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحسن 10 آلاف مدرسة في نواتج التعلم، و 3 مدارس من كل 5 مدارس تحسّنت في مجال الرياضيات، و 4 مدارس من كل 5 مدارس تحسّنت في مجال العلوم.
وتضاعفت أعداد مدارس التميز بنسبة 18%، فيما تقلصت المدارس في التهيئة إلى 6 مدارس فقط، ووصلت المدارس في مستوى التقدم والتميز إلى أكثر من ١٣ ألف مدرسة أي حوالي ٥٨٪ من مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وتعكس هذه النتائج الجهود المتكاملة بين الأسرة والمدرسة والطالب، نحو بناء الإنسان وصولًا إلى مجتمع أكثر وعيًا.