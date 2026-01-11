Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

نتائج إيجابية لمسح التعليم العام 2025: تحسن في الانضباط ومشاركة أولياء الأمور

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٦ مساءً
نتائج إيجابية لمسح التعليم العام 2025: تحسن في الانضباط ومشاركة أولياء الأمور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت نتائج مسح التعليم العام لعام 2025م، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، التزام 92% من الطلبة بالدوام المدرسي، مشكلين ما نسبته 97% يعيشون يومهم الدراسي بجدية واستمتاع.
وأبرزت دور الأسرة الكبير بمتابعة أبنائهم اليومية في رحلتهم التعليمية، والتي وصلت إلى مانسبته 88.05%، فيما بلغت نسبة إتمام الطلاب للمرحلتين المتوسطة والابتدائية 99.6%.
وشهد عام 2025، تكريم 760 مدرسة في مستوى التميز من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحسن 10 آلاف مدرسة في نواتج التعلم، و 3 مدارس من كل 5 مدارس تحسّنت في مجال الرياضيات، و 4 مدارس من كل 5 مدارس تحسّنت في مجال العلوم.
وتضاعفت أعداد مدارس التميز بنسبة 18%، فيما تقلصت المدارس في التهيئة إلى 6 مدارس فقط، ووصلت المدارس في مستوى التقدم والتميز إلى أكثر من ١٣ ألف مدرسة أي حوالي ٥٨٪؜ من مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وتعكس هذه النتائج الجهود المتكاملة بين الأسرة والمدرسة والطالب، نحو بناء الإنسان وصولًا إلى مجتمع أكثر وعيًا.

قد يهمّك أيضاً
التعليم تدعو الجامعات والكليات والمدارس الخاصة للتسجيل في سدايا

التعليم تدعو الجامعات والكليات والمدارس الخاصة للتسجيل في سدايا

التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ 13

التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ 13

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد