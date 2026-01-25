Icon

نورة الملاحي تُطلق غدًا منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية في الرياض

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تستضيف مدينة الرياض غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء 26 و27 يناير 2026، منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية، الذي تقيمه مؤسسة نورة الملاحي الأهلية في جامعة اليمامة بمدينة الرياض، في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعظيم أثر القطاع غير الربحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويهدف المنتدى إلى أن يكون منصة وطنية تجمع قيادات القطاع غير الربحي وصنّاع القرار والخبراء ورواد التقنية ومزودي الحلول الرقمية، لاستشراف مستقبل التحول الرقمي في المنظمات غير الربحية، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تقنية ومبادرات مستدامة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي.

وتُقام أعمال المنتدى يوميًا من الساعة 3:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، بمشاركة 40 متحدثًا، عبر 7 جلسات رئيسية و12 ورشة عمل، وسط حضور متوقع يتجاوز أكثر من 1000 مشارك من ممثلي المنظمات غير الربحية والجهات ذات العلاقة وشركاء التقنية والتمويل.

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: التحول الرقمي من التبني إلى التمكين، والاستدامة المالية للمنظومات التقنية، والإسناد الحكومي والتعاقدات التشاركية، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين اتخاذ القرار وقياس الأثر، إلى جانب الحوكمة السيبرانية والأمن الرقمي وبناء القدرات والكوادر الرقمية، وذلك من خلال جلسات حوارية وورش عمل تخصصية.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأول حفل الافتتاح الرسمي، إضافة إلى إطلاق مبادرات تقنية وتوقيع شراكات نوعية تخدم مسار التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، فيما يواصل المنتدى أعماله في يومه الثاني بجلسات وورش عمل تناقش حماية البيانات، والتمويل والاستدامة، وتجارب متميزة من القطاع، ودور الجهات المانحة في تمكين التحول الرقمي، وصولًا إلى توصيات ختامية تسهم في تعزيز جاهزية المنظمات غير الربحية للمستقبل.

