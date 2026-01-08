Icon

نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٨ مساءً
نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي
المواطن - واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في حفل افتتاح تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للفترة من يناير إلى يونيو 2026م، وذلك في العاصمة نيقوسيا.

 

