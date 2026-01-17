اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
خسر منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة (4 – 2)، لصالح المنتخب النيجيري الذي حصد المركز الثالث، فيما جاء المنتخب المصري في المركز الرابع بالبطولة الأفريقية.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي غدًا نظيره السنغالي على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.