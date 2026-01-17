نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

خسر منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة (4 – 2)، لصالح المنتخب النيجيري الذي حصد المركز الثالث، فيما جاء المنتخب المصري في المركز الرابع بالبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي غدًا نظيره السنغالي على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.