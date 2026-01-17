Icon

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن Icon نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية Icon 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم Icon إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة Icon السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض Icon التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط Icon الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل Icon شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

خسر منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره النيجيري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة (4 – 2)، لصالح المنتخب النيجيري الذي حصد المركز الثالث، فيما جاء المنتخب المصري في المركز الرابع بالبطولة الأفريقية.

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

انهيار منجم يودي بحياة 18 شخصًا في نيجيريا

انهيار منجم يودي بحياة 18 شخصًا في نيجيريا

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي غدًا نظيره السنغالي على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد