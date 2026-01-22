نيوزلندا تشهد فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق

شهدت مدينة “تورانجا” في نيوزلندا أمس، أكثر أيامها أمطارًا بعدما بلغت كمية الأمطار 274 ملم خلال 24 ساعة، الأمر الذي أدّى إلى وقوع فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق، وفقدان عدة أشخاص بينهم أطفال، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية.

واجتاحت انهيارات أرضية موقع تخييم في جبل “مونجانوي” بالقرب من “تورانجا”، وهو موقع سياحي شهير.

وقال قائد شرطة المنطقة تيم أندرسون خلال مؤتمر صحفي: “إنه لا يستطيع تحديد عدد المفقودين بدقة، لكن العدد يقدّر بأقل من عشرة”. وجرى إخلاء منازل وإغلاق طرق ‌وسط هطول أمطار غزيرة على طول الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بأكمله تقريبًا.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية جميع تحذيرات الطقس في الجزيرة الشمالية مع تحرك المنخفض الموسمي شرقًا.