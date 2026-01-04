نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن

تغلّب فريق نيوم على مضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وجاءت أهداف اللقاء خلال مجريات الشوط الثاني، إذ افتتح نيوم التسجيل عند الدقيقة الـ(59) عن طريق لاعبه لاكازيت، وعند الدقيقة الـ(88) تمكّن نيوم من إضافة الهدف الثاني عن طريق لاعبه رودريغيز، وفي الوقت بدل الضائع عند الدقيقة الـ(90+5) سجّل الحزم هدفه الوحيد عن طريق لاعبه أمير سعيود من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، رفع نيوم رصيده إلى (20) نقطة في المركز السابع، فيما بقي الحزم على رصيده السابق (13) نقطة في المركز الحادي عشر.