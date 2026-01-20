هلال شهر شعبان يُزيّن السماء اليوم ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز ضبط 17 مكتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية فيصل بن بندر يرعى حفل افتتاح فندق سوفيتيل الرياض رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر
يُرصد هلال شهر شعبان مساء اليوم، بعد غروب الشمس منخفضًا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، حيث يظهر في مشهد يتيح فرصة مثالية للرصد والتصوير في مختلف أنحاء الوطن العربي.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر وصل إلى مرحلة الاقتران المركزي يوم الأحد 29 رجب 1447هـ عند الساعة 10:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهي اللحظة التي ينتقل فيها القمر من غرب الشمس إلى شرقها إيذانًا ببدء شهر قمري جديد.
وبيَّن أنه مع ابتعاد القمر عن وهج الشمس تصبح رؤيته بالعين المجردة أوضح مقارنة بالليلة الماضية على أن يزداد ارتفاعه تدريجيًا في الأيام المقبلة مع تزايد الجزء المضاء منه، ويمكن أثناء الرصد ملاحظة ظاهرة “نور الأرض”، حيث ينعكس ضوء الشمس عن كوكب الأرض ليضيء الجزء غير المضاء من القمر بوهج خافت، لافتًا الانتباه إلى أنه مع استمرار حركة القمر نحو الشرق في مداره حول الأرض يتغير موقعه الظاهري في السماء يوميًا؛ مما يجعله مُرشدًا طبيعيًا لتحديد مواقع النجوم والكواكب.