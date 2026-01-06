Icon

هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟ Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري Icon معرض عمارة الحرمين يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية ويستعرض تحولات الحرم عبر العصور Icon مزارع نجران تستقبل بلشون الماشية ضمن مسار رحلته الشتوية Icon اقتران شمسي مزدوج للزهرة والمريخ في يناير Icon تفاصيل تعويض الأمومة للمشتركات الخاضعات لفرع الأخطار المهنية Icon ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon ضبط أكثر من 4 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر في الرياض Icon إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٨ مساءً
هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة إيجار إنه في حال تم سداد الدفعة من خلال قنوات الدفع الإلكترونية يتم تسوية الدفعة تلقائيًا ولا يمكن استرداد الدفعة أو التعديل على سند القبض.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

قد يهمّك أيضاً
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض

توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض

المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي

المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
السعودية اليوم

توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض

السعودية اليوم
المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي
السعودية اليوم

المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول...

السعودية اليوم