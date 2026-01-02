Icon

هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٨ مساءً
هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية حسب سياسة كل محفظة إلكترونية أو البنوك، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي
920002866.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

