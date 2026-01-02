الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟ 10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب الكونغو تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات جدري القرود إحباط محاولة تهريب أكثر من 38 ألف حبة إمفيتامين في طرد بريدي بمطار الملك خالد مجمع كسوة الكعبة المشرفة.. صناعة متقنة وإرث إسلامي متجدد التحالف: القوات البحرية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب خطيب المسجد النبوي: احذروا مزاعم المنجمين عن أحداث السنة القادمة والبلدان وقابل الأزمان
قالت منصة مساند إنه يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية حسب سياسة كل محفظة إلكترونية أو البنوك، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي
920002866.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.