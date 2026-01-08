Icon

خلال عام 2025م

هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٩ مساءً
هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها لعام 2025م، الذي تضمن إصدار (609) مخالفات، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (13.8) مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وأظهر التقرير إصدار (609) مخالفات اشتملت على (404) مخالفات مرصودة على الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم التزامها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (6.7) ملايين ريال، و (7) مخالفات أخرى لعدم التقيد باللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث بلغ إجمالي الغرامات (525) ألف ريال.

كما أصدرت اللجنة (136) مخالفة مرصودة على الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات أكثر من (5) ملايين ريال، و(16) مخالفة بحق الشركات المرخصة؛ وذلك لعدم تقيدها باللوائح التنفيذية والتعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات أكثر من (1.1) مليون ومئة ألف ريال، إضافة إلى (3) مخالفات صادرة بحق شركات قامت باستخدام طائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة، حيث بلغ إجمالي غرامتها (30) ثلاثين ألف ريال.

وكشف التقرير إصدار اللجنة (43) مخالفة مرصودة على الأفراد شملت (4) مخالفات صادرة بحق كل من قام باستخدام طائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة وبلغ إجمالي غرامتها (9.500) تسعة آلاف وخمس مئة ريال، و (37) مخالفة أخرى صادرة بحق الركاب المسافرين؛ نظير ما تم ارتكابه من سلوك مخالف على متن الطائرات، وبلغ إجمالي غرامتها (26.900) ستة وعشرين ألف وتسع مئة ريال، إلى جانب مخالفة واحدة صادرة بحق فرد قام بمخالفة اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران وبلغ إجمالي الغرامة (300) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، إضافة إلى مخالفة واحدة صادرة بحق فرد قام بتقديم بيانات مغلوطة عند تقدمه بطلب تجديد رخصة الطيران، وبلغ إجمالي غرامتها (10) عشرة آلاف ريال.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

