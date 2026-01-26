الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة” إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة
أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين استحداث 6 شعب هندسية جديدة (التعدين، البحرية، الزراعية، السلامة، إدارة المرافق، الطبية).
وأوضحت الهيئة، أن الترشح يبدأ في 27 يناير 2026م في تمام الساعة 10:00 صباحًا، على أن ينتهي في 9 فبراير 2026م في تمام الساعة 10:00 صباحًا.
وقالت الهيئة إن شروط الترشح تشمل التالي: “أن يكون عضو أساسي في الهيئة في تخصص الشعبة وذو عضوية سارية، وحاصل على درجة مهنية “محترف” فأعلى ويتعهد بالالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة، وشعبة هندسة السلامة وإدارة المرافق خبرة مثبتة لا تقل عن 5 سنوات أو شهادة احترافية معتمدة”.
