هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين استحداث 6 شعب هندسية جديدة (التعدين، البحرية، الزراعية، السلامة، إدارة المرافق، الطبية).

وأوضحت الهيئة، أن الترشح يبدأ في 27 يناير 2026م في تمام الساعة 10:00 صباحًا، على أن ينتهي في 9 فبراير 2026م في تمام الساعة 10:00 صباحًا.

وقالت الهيئة إن شروط الترشح تشمل التالي: “أن يكون عضو أساسي في الهيئة في تخصص الشعبة وذو عضوية سارية، وحاصل على درجة مهنية “محترف” فأعلى ويتعهد بالالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة، وشعبة هندسة السلامة وإدارة المرافق خبرة مثبتة لا تقل عن 5 سنوات أو شهادة احترافية معتمدة”.