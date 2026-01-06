هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال
أعلنت مجموعة هيونداي موتور أنها تخطط لبدء نشر روبوتات بشرية في مصنعها بولاية جورجيا الأمريكية اعتبارًا من عام 2028، في خطوة تهدف إلى أتمتة المهام عالية الخطورة والمتكررة داخل خطوط الإنتاج، وفق ما أكدته الشركة الكورية الجنوبية.
وكشفت هيونداي عن النسخة الإنتاجية من روبوت أطلس، الذي طوّرته شركة بوسطن دايناميكس التابعة لها، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس.
وقالت: إنها تسعى لاعتماد الروبوتات في جميع مواقعها الصناعية ضمن توجهها نحو الذكاء الاصطناعي المادي.
وسيبدأ الروبوت في تنفيذ مهام ترتيب الأجزاء داخل المصنع اعتبارًا من 2028، على أن تتوسع مهامه تدريجيًا بعد التحقق من معايير السلامة والجودة، وبحلول عام 2030، تتوقع الشركة أن ينتقل أطلس إلى عمليات تجميع المكوّنات، مع خطط مستقبلية لتحمّل الأعباء الثقيلة والمهام المعقدة.
وأضافت أن الروبوتات مصممة لتقليل الضغط البدني على العمال عبر تولي المهام الشاقة والمتكررة، مما يمهّد لاستخدام تجاري أوسع في البيئات الصناعية”.
ويتميز روبوت أطلس بيدين بحجم بشري مع حسّ لمسي وقدرة على رفع 50 كيلوجرامًا، إضافة إلى العمل ذاتيًا في درجات حرارة تتراوح بين 20 تحت الصفر و40 مئوية.