هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أنها تخطط لبدء نشر روبوتات بشرية في مصنعها بولاية جورجيا الأمريكية اعتبارًا من عام 2028، في خطوة تهدف إلى أتمتة المهام عالية الخطورة والمتكررة داخل خطوط الإنتاج، وفق ما أكدته الشركة الكورية الجنوبية.

وكشفت هيونداي عن النسخة الإنتاجية من روبوت أطلس، الذي طوّرته شركة بوسطن دايناميكس التابعة لها، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس.

وقالت: إنها تسعى لاعتماد الروبوتات في جميع مواقعها الصناعية ضمن توجهها نحو الذكاء الاصطناعي المادي.

وسيبدأ الروبوت في تنفيذ مهام ترتيب الأجزاء داخل المصنع اعتبارًا من 2028، على أن تتوسع مهامه تدريجيًا بعد التحقق من معايير السلامة والجودة، وبحلول عام 2030، تتوقع الشركة أن ينتقل أطلس إلى عمليات تجميع المكوّنات، مع خطط مستقبلية لتحمّل الأعباء الثقيلة والمهام المعقدة.

وأضافت أن الروبوتات مصممة لتقليل الضغط البدني على العمال عبر تولي المهام الشاقة والمتكررة، مما يمهّد لاستخدام تجاري أوسع في البيئات الصناعية”.

ويتميز روبوت أطلس بيدين بحجم بشري مع حسّ لمسي وقدرة على رفع 50 كيلوجرامًا، إضافة إلى العمل ذاتيًا في درجات حرارة تتراوح بين 20 تحت الصفر و40 مئوية.