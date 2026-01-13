Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية شتاء المعرفة

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ مساءً
واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية شتاء المعرفة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت واحة الملك سلمان للعلوم فعالية شتاء المعرفة “إجازة تلهمها العلوم” تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي، وتستمر حتى 17 يناير، ضمن برامجها الهادفة إلى تقديم تجربة علمية تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه لجميع أفراد الأسرة.

وأوضحت الواحة أن الفعالية تقدم للزوار محتوى علميًا مبسطًا عبر محطات وتجارب تفاعلية وورش وأنشطة متنوعة داخل مرافق الواحة، بما يسهم في تحفيز الفضول العلمي لدى الطلاب والمهتمين، وتعزيز ارتباط العلوم بالحياة اليومية من خلال تطبيقات عملية.

قد يهمّك أيضاً
عمرها 800 عام.. ساعة الفيل في واحة الملك سلمان للعلوم

عمرها 800 عام.. ساعة الفيل في واحة الملك سلمان للعلوم

حلم الأمس حقيقة اليوم في واحة الملك سلمان للعلوم 

حلم الأمس حقيقة اليوم في واحة الملك سلمان للعلوم 

وبينت أن “شتاء المعرفة” يستهدف العائلات والطلاب وزوار الواحة من مختلف الفئات العمرية، وتأتي ضمن جهودها المستمرة في نشر الثقافة العلمية وتهيئة بيئة محفزة على الاستكشاف والمعرفة.

ودعت واحة الملك سلمان للعلوم الراغبين في زيارة الفعالية إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على تفاصيل البرامج ومواعيد الزيارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد