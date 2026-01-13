واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية شتاء المعرفة

أطلقت واحة الملك سلمان للعلوم فعالية شتاء المعرفة “إجازة تلهمها العلوم” تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي، وتستمر حتى 17 يناير، ضمن برامجها الهادفة إلى تقديم تجربة علمية تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه لجميع أفراد الأسرة.

وأوضحت الواحة أن الفعالية تقدم للزوار محتوى علميًا مبسطًا عبر محطات وتجارب تفاعلية وورش وأنشطة متنوعة داخل مرافق الواحة، بما يسهم في تحفيز الفضول العلمي لدى الطلاب والمهتمين، وتعزيز ارتباط العلوم بالحياة اليومية من خلال تطبيقات عملية.

وبينت أن “شتاء المعرفة” يستهدف العائلات والطلاب وزوار الواحة من مختلف الفئات العمرية، وتأتي ضمن جهودها المستمرة في نشر الثقافة العلمية وتهيئة بيئة محفزة على الاستكشاف والمعرفة.

ودعت واحة الملك سلمان للعلوم الراغبين في زيارة الفعالية إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على تفاصيل البرامج ومواعيد الزيارة.