وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة

يمثّل وادي “زَعبان” في قرى “الطحاحين” شمال غرب محافظة محايل عسير (نحو 56 كلم) أحد الأودية ذات الميزة النسبية في منطقة عسير، لما يتمتع به من امتداد جغرافي فريد يبدأ من المرتفعات الجنوبية الغربية لجبال السراة، ثم ينحدر غربًا عبر الأودية والسهول التهامية، حتى يتصل بمنظومة وادي حَلي وصولًا إلى نطاق سد الوادي، ويختزل هذا المسار تدرّجًا بيئيًا غنيًا يعكس تنوّع عسير الطبيعي من الجبل إلى السهل.

أهمية وادي زعبان

وتبرز أهمية الوادي بوصفه جزءًا من شبكة تصريف مائي طويلة الأثر، حيث تعمل مجاريه على التقاط مياه الأمطار القادمة من المرتفعات، وإعادة توزيعها على القرى والمزارع والمراعي في تهامة، بما يسهم في تغذية المياه الجوفية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، فيما يمتد في بعض أجزائه إلى تأثير مستمر يدعم الأنشطة البشرية والبيئية على حد سواء.

ويخلق امتداد الوادي من السراة إلى تهامة تدرّجًا مناخيًا واضحًا، ينعكس على الغطاء النباتي وأنواع التربة وأنماط الاستفادة البشرية، ما يجعل الوادي نموذجًا مصغّرًا للتنوّع البيئي في عسير.

ويكتسي الوادي بغطاء نباتي متنوّع يتكيّف مع اختلاف الارتفاعات وتباين الرطوبة، إذ تنتشر في مجراه وضفافه أشجار السدر المرتبطة بمواطن المياه، إلى جانب الطلح في الأراضي المنبسطة وشبه المنبسطة، والأثل في المواضع الأكثر رطوبة، فيما تظهر على السفوح القريبة والمرتفعات أنواع مثل العتم (الزيتون البري) ونباتات رعوية موسمية.

ويسهم هذا الغطاء النباتي في تثبيت التربة والحد من الانجراف، وتحسين جودة الهواء، وتوفير موائل طبيعية للعديد من الكائنات الحية، ولا سيما الطيور المقيمة والمهاجرة.

وترتبط حياة القرى المجاورة تاريخيًا بوادي زعبان بوصفه مصدرًا رئيسيًا للسقيا، حيث تستفيد المزارع من جريان المياه والرطوبة المختزنة في التربة عقب مواسم الأمطار، ويدعم زراعة محاصيل محلية مثل: الذرة والدخن والزعر والسمسم، إضافة إلى أعلاف تربية الماشية.

ويعزّز اتصال الوادي بمنظومة وادي حلي وسده الاستفادة غير المباشرة عبر رفع منسوب المياه الجوفية واستقرار الموارد المائية على نطاق أوسع، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي واستدامته.

ويمثّل الوادي بيئة ملائمة للرعي في مواسم متعددة، مستفيدًا من كثافة الأشجار والنباتات الطبيعية، ما يدعم الثروة الحيوانية للأهالي.

وتُعد هذه الخصائص البيئية، بما توفره من ماء وغذاء وملاجئ، عامل جذبٍ للطيور، خصوصًا خلال مواسم الهجرة، حيث تتحول مجاري الوادي إلى محطات استراحة طبيعية ذات قيمة بيئية وسياحية.

ومع تنامي الاهتمام بالسياحة البيئية والريفية، يبرز وادي زعبان وجهة واعدة للسياحة الطبيعية، لما يتمتع به من مناظر متنوعة، وغطاء نباتي غني، وهدوء بيئي جاذب للزوار.

وتتيح طبيعة الوادي إمكانية تطوير مسارات للمشي والتنزه، ونقاط لمشاهدة الطيور والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب مواقع مناسبة للنزهات العائلية، مع الحفاظ على التوازن البيئي للمكان.

وتزداد هذه الفرص السياحية أهمية بفضل قرب الوادي من مدينة محايل عسير وسهولة الوصول إليه، ما يسمح بدمجه ضمن برامج السياحة الداخلية والرحلات القصيرة، ليكون متنفسًا طبيعيًا للسكان والزوار دون الإخلال بقيمته البيئية.

ويقدّم وادي “زعبان” نموذجًا لوادٍ تتكامل فيه الجغرافيا والبيئة والإنسان، وامتدادًا طبيعيًا من قمم السراة إلى سهل تهامة، وغطاء نباتيًا متنوّعًا، وموردًا داعمًا للزراعة والرعي، ووجهة سياحية طبيعية.

وهي عناصر تجعل من الوادي ركيزة واعدة ضمن مسار التنمية البيئية والسياحية في منطقة عسير، بما ينسجم مع توجهات الوطنية للتوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية.