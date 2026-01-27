واشنطن تمدد حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
أعلنت رئيسة بلدية واشنطن العاصمة موريل باوزر تمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب العاصفة الثلجية حتى صباح غد الأربعاء.
وكتبت باوزر في منشور على منصة “إكس” أنه تم تمديد حالة الطوارئ بسبب الثلوج في واشنطن حتى الساعة 9:30 صباحًا من يوم الأربعاء (14:30 بتوقيت غرينتش).
وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن العاصفة الثلجية تسببت بوفاة نحو 26 شخصًا في أنحاء الولايات المتحدة.
كما أدت الأحوال الجوية القاسية إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، وحرمت أكثر من 800 ألف منزل من التيار الكهربائي.