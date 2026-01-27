واشنطن تمدد حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن العاصمة موريل باوزر تمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب العاصفة الثلجية حتى صباح غد الأربعاء.

وكتبت باوزر في منشور على منصة “إكس” أنه تم تمديد حالة الطوارئ بسبب الثلوج في واشنطن حتى الساعة 9:30 صباحًا من يوم الأربعاء (14:30 بتوقيت غرينتش).

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن العاصفة الثلجية تسببت بوفاة نحو 26 شخصًا في أنحاء الولايات المتحدة.

كما أدت الأحوال الجوية القاسية إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية، وحرمت أكثر من 800 ألف منزل من التيار الكهربائي.