والدة كيفن.. وفاة بطلة فيلم Home Alone

غيب الموت الممثلة الكندية القديرة كاثرين أوهارا، عن عمر ناهز 71 عاماً، تاركة خلفها إرثاً فنياً حافلاً، أبرزها دورها الأيقوني كوالدة الطفل “كيفن” في فيلم Home Alone، وشخصية “مويرا روز” في مسلسل “شيتس كريك” التي نالت عنها جائزة “إيمي”.

وفاة بطلة فيلم Home Alone

وأكدت وكالة الفنانين المبدعين، الممثلة للنجمة الراحلة، أن الوفاة حدثت أمس الجمعة في منزلها بمدينة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن ذلك جاء “بعد صراع قصير مع المرض”.

وتوالت ردود الفعل المؤثرة من الوسط الفني، حيث نعاها “ابنها في الشاشة” النجم ماكولاي كولكين بكلمات مؤثرة عبر “إنستغرام” قائلاً: “أمي.. ظننت أن لدينا متسعاً من الوقت.. كنت أود الجلوس بجوارك لأخبرك بالكثير.. أحبك”.

من جانبها، وصفت النجمة ميريل ستريب زميلتها الراحلة بطلة فيلم Home Alone بأنها “جلبت الحب والنور إلى العالم”، مستذكرة تعاطفها وفطنتها التي أضفتها على الشخصيات الفريدة التي قدمتها خلال مسيرتها.

Home Alone

عندما طُرح فيلم “وحدي في المنزل” (Home Alone) عام 1990، لم يتوقع صناعه أنه سيتحول إلى طقس سنوي عالمي مرتبط باحتفالات رأس السنة.

الدور الأيقوني

لعبت أوهارا دور “كيت ماكاليستر”، الأم التي تسافر لباريس وتكتشف في منتصف الرحلة أنها نسيت ابنها “كيفين” وحيداً في شيكاغو. مشهد صراخها باسم “كيفين!” في الطائرة، ومحاولاتها المستميتة للعودة عبر الطرق البرية مع فرقة “البولكا”، أصبحا من علامات السينما الكوميدية.

نجاح ساحق: حقق الفيلم إيرادات تجاوزت 476 مليون دولار، وظل لسنوات طويلة الفيلم الكوميدي الأعلى دخلاً في التاريخ، مما جعل وجه أوهارا مألوفاً في كل بيت حول العالم.

البدايات والعبقرية الكوميدية

ولدت كاثرين أوهارا في تورنتو بكندا (1954)، ولم تكن ممثلة تقليدية، بل كانت رائدة في “كوميديا الارتجال”.

وانطلقت شهرتها الحقيقية في السبعينات من خلال البرنامج الكوميدي الكندي الشهير (SCTV)، حيث زاملت نجوماً كباراً مثل جون كاندي ويوجين ليفي.

وقدمت أوهارا أدواراً لا تنسى في أفلام المخرج تيم بيرتون، أبرزها دور الأم غريبة الأطوار في فيلم “Beetlejuice” (1988)، وصوت شخصية “سالي” في فيلم الرسوم المتحركة الشهير “The Nightmare Before Christmas”.

مويرا روز.. العودة الذهبية وجوائز الإيمي

في سنواتها الأخيرة، عاشت أوهارا ذروة فنية جديدة وغير مسبوقة بفضل المسلسل الكوميدي “Schitt’s Creek” (2015-2020).

جسدت شخصية “مويرا روز”، الممثلة السابقة الغنية التي تفقد ثروتها. اشتهرت الشخصية بباروكات الشعر الغريبة، وطريقة نطقها الفريدة للكلمات، وملابسها الصارخة.

وبفضل هذا الدور، حصدت أوهارا جائزة “إيمي” لأفضل ممثلة كوميدية، وجائزة “غولدن غلوب”، لتثبت أن موهبتها عابرة للأجيال والزمن.

وارتبط اسم كاثرين أوهارا بزميلها ومواطنها الكندي “يوجين ليفي” (الذي لعب دور الأب في American Pie). شكلا معاً ثنائياً كوميدياً ناجحاً امتد لأكثر من 40 عاماً، بدءاً من برامج التلفزيون الكندية وصولاً إلى دور الزوجين في “Schitt’s Creek”.