ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قرر ورثة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ مقاضاة أحد مشاهير تطبيق “تيك توك” الملقب بـ”العندليب الأبيض”، وذلك لاتهمامه باستغلال اسم وسيرة الفنان الراحل واستخدامهما لتشويه صورته.

وأصدرت أسرة “العندليب الأسمر” بياناً أعلنت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى المعروف باسم “العندليب الأبيض”، واتهامه بمحاولة تشويه اسم الفنان الراحل.

ونشر محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، نص البيان عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وجاء فيه “أن أسرة الفنان عبدالحليم حافظ، ستتخذ الإجراءات ضد من يدعي كونه العندليب الأبيض، وقررت تكليف المستشار القانوني للعائلة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص الذي يتعمد تشويه صورة واسم الفنان الراحل وتاريخه الفني”.

وتابع البيان: “تحذر أسرة الفنان الراحل من استخدام اسمه أو صوره بأي شكل من الأشكال دون الرجوع للأسرة”.

وبدأت الأزمة بعد أن ظهر شاب يدعى “ت. ش” عبر تطبيق “تيك توك” مطلقاً على نفسه لقب “العندليب الأبيض”، ومتحدثاً عن كونه شبيهاً للفنان الراحل.

وحقق شاهين انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ في الظهور ببعض اللقاءات الصحافية والمناسبات الفنية والاجتماعية، إلا أنه غيّر من طريقته وأسلوبه ليصبح ساخراً، ما أثار انزعاج عائلة الفنان الراحل.

جدير بالذكر أن عبد الحليم حافظ أحد أشهر مطربي الوطن العربي، ولد بمحافظة الشرقية عام 1929، وقدم العديد من الأغنيات والأفلام الشهيرة، وما زالت أعماله تحقق جماهيرية كبيرة بالرغم من وفاته عام 1977 عن عمر يناهز 47 عاماً.

 

