خلال العام 2025م

وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ مساءً
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة عن نمو تجارة الأنشطة التجارية في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 خلال العام 2025م.

وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر (486) ألف سجل تجاري للشركات والمؤسسات، ليصل إجمالي السجلات القائمة إلى أكثر من (1.8) مليون سجل تجاري.

وأشارت إلى نمو السجلات التجارية المصدرة للشركات بنسبة 20% خلال العام 2025 بإصدار (192) ألف سجل تجاري للشركات مقارنة بالعام 2024م.

أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري

وشهدت الأنشطة في القطاعات الواعدة نموًا في إجمالي سجلاتها التجارية، وبلغت نسبة النمو في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي 34% وبإجمالي (19.042) سجلًا تجاريًا، ونشاط تنظيم الرحلات السياحية بنسبة نمو 31% بإجمالي (10.665) سجلًا تجاريًا.

وسجل نشاط تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز نموًا بنسبة 29% وبإجمالي (11.725) سجلًا تجاريًا، ونشاط الأمن السيبراني بنسبة 27% وبإجمالي (9.766) سجلًا تجاريًا، ونشاط صناعة الألعاب الإلكترونية بنسبة 27% وبإجمالي (841) سجلًا تجاريًا.

وشهد نشاط تشغيل محطات شحن المركبات نسبة نمو بلغت 26% وبإجمالي (4.313) سجلًا تجاريًا، ونمت أنشطة مدن التسلية والألعاب بنسبة 20% وبإجمالي (8.376) سجلًا تجاريًا، كما سجل قطاع التجارة الإلكترونية نسبة نمو قدرها 9% بإجمالي (43.854) سجلًا تجاريًا.

 

