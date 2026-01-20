وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام 2026م

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام الجاري 2026م.

وجاءت مواعيد وإجراءات الترقيات كما يلي:

الرتب المشمولة بالترقيات:

رتبة معلم :الحصول على الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني وفي دليل احتساب نقاط التطوير المهني للترقية في لائحة الوظائف التعليمية

رتبة معلم ممارس: الحصول على الرخصة المهنية اللازمة.

رتبة معلم متقدم: الحصول على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن جيد جدًا لآخر 3 سنوات

ملاحظات تهمك