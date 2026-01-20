Icon

وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام 2026م Icon الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءات التشظي الجغرافي والتهجير بالقدس الشرقية Icon شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة Icon الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” تطلق برنامج تطوير الخريجين Icon بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا Icon تحت رعاية وزير الإعلام.. “شاعر الراية” يختتم موسمه الرابع Icon إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال Icon قصر الأمير سعد بن سعود يُجسِّد شغفه بالعمارة والابتكار ويروي قصته من جديد Icon الشؤون الإسلامية تُصدر توجيهات شاملة لتهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم إفطار الصائمين Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات بقطاع غزة مع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام 2026م

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ مساءً
وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام 2026م
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام الجاري 2026م.

وجاءت مواعيد وإجراءات الترقيات كما يلي:

الرتب المشمولة بالترقيات:

  • رتبة معلم :الحصول على الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني وفي دليل احتساب نقاط التطوير المهني للترقية في لائحة الوظائف التعليمية
  • رتبة معلم ممارس: الحصول على الرخصة المهنية اللازمة.
  • رتبة معلم متقدم: الحصول على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن جيد جدًا لآخر 3 سنوات

ملاحظات تهمك

  1. استيفاء شروط الترقية حتى 3 مايو 2026م الموافق 16 ذو القعدة 1447هـ
  2. إصدار قرار الترقية آليا لجميع من انطبقت عليه شروط وضوابط الترقية لمن يشغل رتبة (معلم ممارس-معلم متقدم).
  3. تتم الترقية آلياً بعد المفاضلة على رتبة معلم ممارس وفق الاحتياج لتخصصه في جهته لمن انطبقت عليه الضوابط والشروط .
  4. يجب على المعلم التأكد من صحة البيانات والتواصل مع جهة الاختصاص قبل فترة كافية من تاريخ استيفاء الشروط، حيث لن ينظر لأي طلب بعد تاريخ استيفاء الشروط.
  5. الأعوام الدراسية التي يشملها تقييم الأداء (1443هـ – 1444هـ) (1444هـ – 1445ھ)(1445هـ -1446ھ)
  6. عند وجود تنظيمات أو تعليمات تصدر بشأن الترقيات لاحقاً سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

قد يهمّك أيضاً
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني

4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني

التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا

التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد