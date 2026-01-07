Icon

كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران Icon تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة Icon الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب Icon بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان Icon فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي Icon السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ Icon فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية  Icon ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق Icon  معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر Icon ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض Icon

وزارة الحج: 5 خطوات لاستخراج تصريح العمرة عبر نسك

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٠ مساءً
وزارة الحج: 5 خطوات لاستخراج تصريح العمرة عبر نسك
المواطن - فريق التحرير

حددت وزارة الحج والعمرة، 5 خطوات مهمة لاستخراج تصريح العمرة عبر تطبيق نسك.

5 خطوات لاستخراج تصريح العمرة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها منصة (إكس)، أنه يمكن إصدار تصريح العمرة بتحميل تطبيق “نسك”، ثم تسجيل الدخول، والتوجه إلى أيقونة تصريح عمرة.

وأضافت  أن مستخدم التطبيق عليه بعد ذلك اختيار من يرغب في إصدار التصريح لهم، وتحديد الوقت والتاريخ المناسبين، وبعد مراجعة البيانات يتم استخراج التصريح.

