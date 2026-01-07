وزارة الحج: 5 خطوات لاستخراج تصريح العمرة عبر نسك

كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض
حددت وزارة الحج والعمرة، 5 خطوات مهمة لاستخراج تصريح العمرة عبر تطبيق نسك.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها منصة (إكس)، أنه يمكن إصدار تصريح العمرة بتحميل تطبيق “نسك”، ثم تسجيل الدخول، والتوجه إلى أيقونة تصريح عمرة.
وأضافت أن مستخدم التطبيق عليه بعد ذلك اختيار من يرغب في إصدار التصريح لهم، وتحديد الوقت والتاريخ المناسبين، وبعد مراجعة البيانات يتم استخراج التصريح.
هل تخطط لأداء العمرة؟
تصريحك متاح الآن، بخطوات ميسّرة، عبر تطبيق نسك
حمل التطبيق:https://t.co/VshCCUbSLO pic.twitter.com/sc2k0Y1KEK
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 7, 2026