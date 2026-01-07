وزارة الحج: 5 خطوات لاستخراج تصريح العمرة عبر نسك

حددت وزارة الحج والعمرة، 5 خطوات مهمة لاستخراج تصريح العمرة عبر تطبيق نسك.

5 خطوات لاستخراج تصريح العمرة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها منصة (إكس)، أنه يمكن إصدار تصريح العمرة بتحميل تطبيق “نسك”، ثم تسجيل الدخول، والتوجه إلى أيقونة تصريح عمرة.

وأضافت أن مستخدم التطبيق عليه بعد ذلك اختيار من يرغب في إصدار التصريح لهم، وتحديد الوقت والتاريخ المناسبين، وبعد مراجعة البيانات يتم استخراج التصريح.