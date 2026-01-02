Icon

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٢ مساءً
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - واس

اختتمت وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية، اليوم، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، بمعرض (واحة الأمن) المقام تحت شعار (أصالة وأمن)، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.

وضم معرض (واحة الأمن) أجنحة وأركانًا متنوعة تعرف زوار المهرجان بجهود وزارة الداخلية في تحقيق الشعور العام بالأمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على السلامة العامة، وتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن نسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”.

واشتمل معرض وزارة الداخلية على ميدان للرماية وعروض عسكرية وفلكلور شعبي وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

