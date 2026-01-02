وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التعادل الإيجابي بهدفين لمثله بين النجمة والخليج في دوري روشن الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور 2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء غدًا أول قمر عملاق في 2026 الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة
اختتمت وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية، اليوم، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، بمعرض (واحة الأمن) المقام تحت شعار (أصالة وأمن)، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.
وضم معرض (واحة الأمن) أجنحة وأركانًا متنوعة تعرف زوار المهرجان بجهود وزارة الداخلية في تحقيق الشعور العام بالأمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على السلامة العامة، وتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن نسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”.
واشتمل معرض وزارة الداخلية على ميدان للرماية وعروض عسكرية وفلكلور شعبي وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.