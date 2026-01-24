Icon

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير Icon هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا Icon المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار Icon الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة Icon 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف Icon دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف Icon الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن Icon وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي Icon طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف تحسين ورفع مستوى جاهزية المنشآت للتعامل مع الحوادث اليومية

وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٨ مساءً
وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني تحديث لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات، عبر جريدة أم القرى الرسمية، وذلك بمسماها الجديد «مسؤوليات مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق» في الجهات الحكومية والخاصة.

رفع مستوى جاهزية المنشآت

ويهدف تحديث اللائحة إلى تحسين ورفع مستوى جاهزية المنشآت للتعامل مع الحوادث اليومية والكوارث، وضمان كفاءة عمل أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق، إلى جانب تنظيم أعمال المباشرة الأولية للحوادث في المنشأة وتنفيذ خطط الإخلاء، وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوع.. ضبط 18836 مخالفًا بينهم 19 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

خلال أسبوع.. ضبط 18836 مخالفًا بينهم 19 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة

تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة

كما تسعى اللائحة إلى تحديد مهام وواجبات مسؤولي السلامة وفق التشريعات والأنظمة الحديثة، وتوضيح المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغلي هذه الوظائف، ورفع مستوى الرقابة الذاتية لدى الجهات المشمولة بتطبيق أحكام اللائحة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة نسبة الامتثال لاشتراطات السلامة والوقاية والحماية من الحريق.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الراغبين في الاطلاع على تفاصيل اللائحة إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي (هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد