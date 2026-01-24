المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
أعلنت وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني تحديث لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات، عبر جريدة أم القرى الرسمية، وذلك بمسماها الجديد «مسؤوليات مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق» في الجهات الحكومية والخاصة.
ويهدف تحديث اللائحة إلى تحسين ورفع مستوى جاهزية المنشآت للتعامل مع الحوادث اليومية والكوارث، وضمان كفاءة عمل أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق، إلى جانب تنظيم أعمال المباشرة الأولية للحوادث في المنشأة وتنفيذ خطط الإخلاء، وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
كما تسعى اللائحة إلى تحديد مهام وواجبات مسؤولي السلامة وفق التشريعات والأنظمة الحديثة، وتوضيح المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغلي هذه الوظائف، ورفع مستوى الرقابة الذاتية لدى الجهات المشمولة بتطبيق أحكام اللائحة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة نسبة الامتثال لاشتراطات السلامة والوقاية والحماية من الحريق.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الراغبين في الاطلاع على تفاصيل اللائحة إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي (هنا).