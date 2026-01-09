وزارة الداخلية تنعى الفريق أول سعيد القحطاني

نعت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الذي وافته المنية اليوم.

وقدّمت الوزارة خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

ويعد الفريق سعيد القحطاني أحد خريجي كلية الملك فهد الأمنية وقام بعدها بالعمل في قطاع الأمن، وتقلد خلال مسيرته عددًا من المناصب منها أنه كان مديرًا للتموين بالإدارة العامة للسجون، ومدرسًا للتحقيق بمعهد الأدلة الجنائية، ومديراً لمكتب مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي.

كما تولى الفريق القحطاني مناصب أخرى منها أنه كان مديرًا للأمن الجنائي في المشاعر المقدسة من عام 1990 حتى عام 1994، ومساعدًا لقائد قوات أمن الحج للأمن الجنائي، ومديرًا لشرطة منطقة مكة المكرمة، ونائبًا لقائد قوة أمن الحج، ومديرًا للأمن العام، ومساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات.