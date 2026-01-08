وزارة الصحة تكرّم الفائزين بجائزة التميز التشغيلي

أقامت وزارة الصحة مساء اليوم، حفل إعلان نتائج جائزة التميز التشغيلي، بحضور مساعد​ وزير الصحة للخدمات الصحية​ الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي؛ لتكريم الجهات والفرق التي حققت أداءً متقدمًا في كفاءة العمليات التشغيلية ومراكز التحكم والقيادة، وذلك في مدينة الرياض.

وتسعى جائزة التميز التشغيلي إلى تحفيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز ثقافة التميز والاستدامة، إلى جانب إبراز أثر مراكز التحكم والقيادة في تحسين جودة الأداء ودعم اتخاذ القرار، وذلك دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى “وطن طموح” تعمل جهاته الحكومية بفاعلية وكفاءة.

وشهد الحفل تكريم الجهات الفائزة بالجائزة في مساراتها المختلفة، حيث حقق تجمع المدينة المنورة الصحي المركز الأول (الفئة الذهبية) في مسار مراكز التحكم بالموارد في التجمعات الصحية، تلاه تجمع جازان الصحي بالمركز الثاني (الفئة الفضية)، فيما جاء تجمع الجوف الصحي في المركز الثالث (الفئة البرونزية). وفي مسار المراكز الإقليمية الصحية للقيادة والتحكم بفروع الوزارة، حصل مكتب وزارة الصحة بمحافظة بيشة على المركز الأول (الفئة الذهبية)، وجاء فرع وزارة الصحة بمنطقة الحدود الشمالية ثانيًا (الفئة الفضية)، فيما حقق فرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض المركز الثالث (الفئة البرونزية).

وفي مسار غرف العمليات بديوان الوزارة، نال مركز عمليات العقود والمشتريات المركز الأول (الفئة الذهبية)، تلاه مركز عمليات المستشفيات والمراكز المتخصصة في المركز الثاني (الفئة الفضية)، وجاء مركز عمليات الإمداد في المركز الثالث (الفئة البرونزية).

كما شمل مسار مبادرات التميز تكريم كل من تجمع الشرقية الصحي عن مبادرة “مشكور”، وتجمع الرياض الصحي الأول عن مبادرة الخط الساخن، وتجمع نجران الصحي عن مبادرة “حالات إنقاذ الحياة.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا للجهود الصحية المبذولة في تطوير منظومة العمل، حيث يعكس دور وزارة الصحة في الإشراف على رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة العمليات التشغيلية، وترسيخ ممارسات التميز المؤسسي بما يحقق الاستدامة ويعزز فاعلية الخدمات الصحية.