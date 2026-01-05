وزارة الصناعة تصدر 151 ترخيصًا وتعلن بدء الإنتاج في 93 مصنعًا جديدًا

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 151 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر نوفمبر الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في 93 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

بدء الإنتاج في 93 مصنع

وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 26.98 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1.370 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر 1.76 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ 2.642 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.

وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، والتي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.