وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٦ مساءً
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد إداري) للجنسين حملة الثانوية العامة (لا تشترط الخبرة السابقة) للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل الثانوية العامة.

– لا يشترط خبرة سابقة.

المهام الوظيفية:

– جدولة الاجتماعات
– تجهيز/إعادة توجيه المكالمات وإدارة المكالمات الجماعة-
– حجوزات السفر

– يساعد في التأكد من إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
– يدعم مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
– ينسق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.
– يجهز الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
– يجهز اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
– يساعد في إدارة البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
– ينسق لإدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.
– يدعم جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.
– يلتزم بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.

طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة:

التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح من اليوم الخميس 1447/7/26هـ (الموافق 2026/1/15م) من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

