وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد إداري) للجنسين حملة الثانوية العامة (لا تشترط الخبرة السابقة) للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على مؤهل الثانوية العامة.

– لا يشترط خبرة سابقة.

المهام الوظيفية:

– جدولة الاجتماعات

– تجهيز/إعادة توجيه المكالمات وإدارة المكالمات الجماعة-

– حجوزات السفر

– يساعد في التأكد من إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.

– يدعم مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.

– ينسق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.

– يجهز الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.

– يجهز اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.

– يساعد في إدارة البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.

– ينسق لإدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.

– يدعم جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.

– يلتزم بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.

طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة:

التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح من اليوم الخميس 1447/7/26هـ (الموافق 2026/1/15م) من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.