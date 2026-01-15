وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد إداري) للجنسين حملة الثانوية العامة (لا تشترط الخبرة السابقة) للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل الثانوية العامة.
– لا يشترط خبرة سابقة.
– جدولة الاجتماعات
– تجهيز/إعادة توجيه المكالمات وإدارة المكالمات الجماعة-
– حجوزات السفر
– يساعد في التأكد من إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
– يدعم مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
– ينسق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.
– يجهز الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
– يجهز اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
– يساعد في إدارة البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
– ينسق لإدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.
– يدعم جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.
– يلتزم بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.
التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح من اليوم الخميس 1447/7/26هـ (الموافق 2026/1/15م) من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.