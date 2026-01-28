وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح

نفى وزير الإعلام سلمان الدوسري، ما يتم تداوله بشأن رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد.

وقال الدوسري، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح، فسموه يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان؛ فهي بيته وقيادتها أهله”.