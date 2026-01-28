وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS معهد سرب يعلن تمديد فترة القبول والتسجيل لدراسة الدبلوم المملكة تقدّم 39 مليون دولار لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة”
نفى وزير الإعلام سلمان الدوسري، ما يتم تداوله بشأن رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد.
وقال الدوسري، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح، فسموه يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان؛ فهي بيته وقيادتها أهله”.