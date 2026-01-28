Icon

وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح
المواطن - فريق التحرير

نفى وزير الإعلام سلمان الدوسري، ما يتم تداوله بشأن رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد.

وقال الدوسري، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح، فسموه يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان؛ فهي بيته وقيادتها أهله”.

