وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي

دشَّن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مؤسسة NHC الأهلية، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار 2026، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير الجهود المجتمعية تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الأثر الاجتماعي في الوجهات التابعة لـ NHC.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة محمد البطي، أن تأسيس المؤسسة الأهلية يأتي ككيان غير ربحي؛ يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره، وتوحيد الجهود المجتمعية، بما يضمن استدامة الأثر الاجتماعي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن تأسيس NHC Foundation يأتي امتدادًا لنهج الشركة في صناعة الأثر المستدام، مفيدًا أن الأثر الحقيقي لا يقتصر على تطوير المكان، بل يبدأ بالإنسان الذي يعيش فيه، ويتجسّد في تحسين جودة الحياة داخل الوجهات العمرانية التابعة للشركة، من خلال المشاركة في تشغيل مرافق جودة الحياة بما يضمن استمراريتها، ونمو أثرها، وخدمتها للأجيال القادمة.

وأفاد أن المؤسسة ستعمل كذراع منظّم للأعمال المجتمعية، للإسهام في تنظيم العمل الأهلي والتطوعي، ودعم المبادرات والمشاريع العمرانية ورفع استدامة جودة الحياة داخل وجهات NHC، بما يعزز الأثر المجتمعي، وفي تحويل الوجهات العمرانية إلى وجهات متكاملة يتشارك أفرادها المسؤولية ويصنعون الأثر بأنفسهم.

وتركّز المؤسسة الأهلية لـ NHC على توجيه المساهمات لبناء وتطوير مرافق جودة الحياة، بما يشمل المرافق التعليمية والدينية والصحية والاجتماعية، لضمان استمرارية تشغيل هذه المرافق وصيانتها على المدى الطويل، كما تعمل المؤسسة على استثمار الفرص المتاحة في قطاع الاستدامة، من خلال عقد شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأعمال التطوعية، ودعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تأسيس الصناديق الوقفية والاستفادة من عوائدها لضمان استدامة تمويل المشاريع المجتمعية.

ومن المتوقع أن يسهم إنشاء المؤسسة الأهلية لـ NHC في تحقيق آثار إيجابية على مستوى المجتمع، تشمل تعزيز التنمية المجتمعية، ودعم التعليم، وتحسين الخدمات الصحية والرياضية، وحماية البيئة، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي داخل الوجهات العمرانية.