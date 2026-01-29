وزير الحرس الوطني يدشّن منظومة “حرس الرقمية”

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في مكتبه بالوزارة، منظومة حرس الرقمية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين تجربة منسوبي الوزارة عبر خدمات رقمية آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام لضمان استمرارية الأعمال.

وأشاد سمو وزير الحرس الوطني بما تضمنته الخدمات من التطوير النوعي لخدمة منسوبي الوزارة، والمساهمة في توفير الوقت والجهد في التعاملات الإلكترونية، مثمنًا جهود الخدمات الرقمية والتقنية في تطوير المنصات بالوزارة وبما يعزز جودة الخدمات المقدمة لمنسوبيها.

يُذكر أن التدشين يأتي انطلاقًا من حرص سموه بضرورة تطوير الخدمات الرقمية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء، تحقيقًا لمستهدفات التحول الرقمي الحكومي.

حضر التدشين معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على الخدمات الرقمية والتقنية بوزارة الحرس الوطني والجهات التابعة لها المكلف المهندس ماجد بن فهد العبدالكريم.