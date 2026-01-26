وزير الخارجية ونظيره البولندي يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، بمدينة وارسو اليوم، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية عددٍ من المسؤولين، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى الجمهورية البولندية.
ويأتي توقيع مذكرة إنشاء المجلس التنسيقي في إطار توجيهات قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على توطيد وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما يهدف المجلس إلى تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، وينقل العلاقات نحو آفاق أرحب.