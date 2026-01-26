Icon

وزير الخارجية ونظيره البولندي يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠١ مساءً
المواطن - واس

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، بمدينة وارسو اليوم، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية عددٍ من المسؤولين، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى الجمهورية البولندية.

ويأتي توقيع مذكرة إنشاء المجلس التنسيقي في إطار توجيهات قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على توطيد وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما يهدف المجلس إلى تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، وينقل العلاقات نحو آفاق أرحب.

